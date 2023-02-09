Исламу лучше остерегаться Александра в октагоне — одолеть его будет очень сложно. Достаточно посмотреть на достижения австралийца за карьеру.
Волкановски может стать восьмым чемпионом в двух дивизионах в истории UFC.
Также Александр может стать пятым чемпионом в двух весовых категориях одномоментно в истории UFC и повторить достижение Макгрегора, Нуньес, Сехудо и Кормье.
Волкановски — единственный в истории UFC чемпион австралийского происхождения.
Волкановски выходит на турнир с победной серией из 22 боёв. Он не проигрывал с мая 2013 года.
Победная серия австралийца из 22 боёв в ММА является самой длинной среди действующих бойцов UFC.
Среднее время боя Александра в полулёгком весе UFC составляет 18 минут и является самым продолжительным в истории дивизиона.
Волкановски наносит 56,6% результативных ударов в полулёгком весе UFC, что является третьим лучшим показателем по точности в истории дивизиона.
Волкановски наносит 6,97 значимых удара в минуту в полулёгком весе UFC, что является четвёртым результатом в истории дивизиона.
8 из своих 12 побед в UFC Александр одержал решением судей.
Если Махачев победит Волкановски, это будет невероятным успехом. Ждём от Ислама победы!