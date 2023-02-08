Ислам — уникальный боец и опасен далеко не только в партере. Волкановски придётся несладко в бою с ним! Что его ждёт?
Статистика Махачева поражает. Его победная серия в UFC состоит из 11 боёв и является второй по продолжительности активной серией после, собственно, Волкановски (12).
Победная серия Махачева из 10 боев в лёгком весе UFC — самая длинная активная серия в дивизионе.
Ислам наносит 60,2% результативных ударов в лёгком весе UFC, что является самым высоким показателем в истории дивизиона.
Махачев отражал 0,95 значимых ударов в минуту за время выступления в UFC, что является лучшим показателем в истории лиги.
Россиянин успешно реализовал 66,7% всех попыток тейкдауна в лёгком весе UFC и делит первенство по данному показателю с легендарным Би Джей Пенном.
Махачев провёл как минимум один тейкдаун в 10 из 13 своих боёв в UFC.
Среднее время нахождения Махачева в октагоне за все его выступления в UFC — 3 минуты 10 секунд.
Впрочем, эта статистика не будет иметь смысла, когда Махачев победит Волкановски и станет лучшим бойцом UFC.