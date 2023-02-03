Американец жаждет встречи с Фёдором Емельяненко, которого уже побеждал в 2019 году. Последний Император потребовал реванш, но всё может закончиться так же плохо.
Бейдер стал первым в истории Bellator чемпионом в двух дивизионах, когда выиграл турнир Bellator 214 в январе 2019 года. Позже его подвиг повторил Патрисио Фрейре.
Сейчас он — один из трёх бойцов-чемпионов этого промоушена в двух весовых категориях. Вместе с ним этого добились Фрейре и Уоррен, но только Бейдер защитил оба титула.
Райан наравне с Вадимом Немковым три раза защищал титул чемпиона Bellator. Большее количество раз это удавалось сделать только Крис Сайборг (четыре).
После перехода в 2018 году в тяжёлый дивизион американец провёл пять боёв, в которых не потерпел ни единого поражения.
Беспроигрышная серия Бейдера из шести боёв в лиге Bellator в тяжёлом весе — самая длинная активная серия в дивизионе.
Райан «Дарт» Бейдер проводит четвёртый поединок с бойцами «Фёдор Тим». Помимо Фёдора, он победил Валентина Молдавского, но проиграл Вадиму Немкову. Однако сравнять счёт Последнему Императору будет крайне непросто.