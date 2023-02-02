Куинтон «Буйный» Джексон

Американский боец, проведший 52 (38-14) профессиональных боя, завершил свою славную карьеру поединком как раз с Фёдором. И уступил русской легенде нокаутом в первом раунде. После этого Емельяненко победил Тима Джонсона и вышел на финальный бой с Бейдером.