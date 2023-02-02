Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что у него лежит полтора десятка заявок на посещение поединка Бейдер — Емельяненко от легендарных бойцов прошлых лет. Эти уважаемые господа изъявили желание лично поддержать Последнего Императора. Рассказываем, кто они.
58-летний спортсмен провёл 26 (16-10) профессиональных боёв. С Фёдором встречался дважды. Оба поединка завершились досрочно. Последний Император побеждал болевым приёмом на руку. Карьеру Марк завершил в 46 лет.
59-летняя легенда единоборств провёл 30 (19-11) поединков. С Фёдором не встречался, закончил профессиональную карьеру в возрасте 47 лет.
Провёл 30 (21-9) профессиональных боёв. С Последним Императором в октагоне не пересекался, но считался одним из самых жёстких бойцов. Карьеру свою закончил в возрасте 50 лет после четырёх кряду поражений нокаутом.
Хэндо провёл 47 (32-15) профессиональных боёв. Побеждал Фёдора в 2011 году на совместном турнире Strikeforce и M1. Последний Император уступил нокаутом в первом раунде.
Американский боец, проведший 52 (38-14) профессиональных боя, завершил свою славную карьеру поединком как раз с Фёдором. И уступил русской легенде нокаутом в первом раунде. После этого Емельяненко победил Тима Джонсона и вышел на финальный бой с Бейдером.
Легендарный боец, который после окончания большой спортивной карьеры сумел стать популярным аналитиком и ведущим. Провёл 48 (31-17) боёв, с Емельяненко встречался в Bellator. Их очный поединок проходил в 2018 году и закончился досрочной победой россиянина в первом раунде.
Бой Фёдора и Райана Бейдера состоится ранним утром 5 февраля. На кону будет стоять пояс в тяжёлом весе Bellator, которым на данный момент владеет американский боец. Фёдор объявил, что этот бой станет последним в его профессиональной карьере.