Главные победы Фёдора Емельяненко

Статистика Последнего Императора поражает и по сей день. В его карьере было много красивых побед, но эти лучшие!

2003 год: победа над Антониу Родригу Ногейрой

Бой за титул чемпиона японской лиги Pride был одним из самых важных в карьере Емельяненко. Фёдор завладел инициативой с первых же секунд и выиграл единогласным решением судей.

2004 год: победа над Марком Коулманом

Первая встреча с бывшим членом олимпийской сборной США по вольной борьбе началась для Емельяненко неудачно: в партере соперник навалился на него и долго не отпускал, но в итоге Фёдор выбрался, а затем приёмом «рычаг локтя» заставил сдаться.

2005 год: победа над Мирко Филиповичем

Поединок с Кро Копом дался россиянину непросто: разбитый нос и огромная гематома на грудной клетке из-за мощных ударов соперника. Тем не менее Последний Император переиграл хорвата по всем аспектам и защитил титул чемпиона.

2006 год: победа над Марком Хантом

В третий раз пояс Pride Емельяненко получил после встречи с Марком Хантом. На девятой минуте поединка Фёдор провёл болевой приём «кимура» и заставил новозеландца сдаться.

2008 год: победа над Тимом Сильвией

Этот бой прошёл в рамках лиги Affliction. Емельяненко за 36 секунд задушил экс-чемпиона UFC, предварительно обрушив на него град точнейших атак.

2009 год: победа над Андреем Орловским

Через год Фёдору предстояло защищать титул от посягательств белоруса. Орловский подставил колено в прыжке, но его соперник не растерялся и ответил, встречным правым кроссом нокаутировав Питбуля.

2018 год: победа над Чейлом Сонненом

Даже спустя почти 10 лет Последний Император наводил ужас на своих противников. Чейл Соннен точно опасался его: «Я не хочу, чтобы мне прилетела эта «пушка». Такой силы я нигде не видел. Не знаю, как человек может сделать такое», — говорил он.

В полуфинале Гран-при тяжеловесов Bellator избежать нокаута американец так и не сумел, хотя в середине первого раунда смог свалить Фёдора на настил. Увы, этого было недостаточно: от смертоносной правой руки Емельяненко он не скрылся.