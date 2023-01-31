2018 год: победа над Чейлом Сонненом

Даже спустя почти 10 лет Последний Император наводил ужас на своих противников. Чейл Соннен точно опасался его: «Я не хочу, чтобы мне прилетела эта «пушка». Такой силы я нигде не видел. Не знаю, как человек может сделать такое», — говорил он.