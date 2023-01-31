Статистика Последнего Императора поражает и по сей день. В его карьере было много красивых побед, но эти лучшие!
Бой за титул чемпиона японской лиги Pride был одним из самых важных в карьере Емельяненко. Фёдор завладел инициативой с первых же секунд и выиграл единогласным решением судей.
Первая встреча с бывшим членом олимпийской сборной США по вольной борьбе началась для Емельяненко неудачно: в партере соперник навалился на него и долго не отпускал, но в итоге Фёдор выбрался, а затем приёмом «рычаг локтя» заставил сдаться.
Поединок с Кро Копом дался россиянину непросто: разбитый нос и огромная гематома на грудной клетке из-за мощных ударов соперника. Тем не менее Последний Император переиграл хорвата по всем аспектам и защитил титул чемпиона.
В третий раз пояс Pride Емельяненко получил после встречи с Марком Хантом. На девятой минуте поединка Фёдор провёл болевой приём «кимура» и заставил новозеландца сдаться.
Этот бой прошёл в рамках лиги Affliction. Емельяненко за 36 секунд задушил экс-чемпиона UFC, предварительно обрушив на него град точнейших атак.
Через год Фёдору предстояло защищать титул от посягательств белоруса. Орловский подставил колено в прыжке, но его соперник не растерялся и ответил, встречным правым кроссом нокаутировав Питбуля.
Даже спустя почти 10 лет Последний Император наводил ужас на своих противников. Чейл Соннен точно опасался его: «Я не хочу, чтобы мне прилетела эта «пушка». Такой силы я нигде не видел. Не знаю, как человек может сделать такое», — говорил он.
В полуфинале Гран-при тяжеловесов Bellator избежать нокаута американец так и не сумел, хотя в середине первого раунда смог свалить Фёдора на настил. Увы, этого было недостаточно: от смертоносной правой руки Емельяненко он не скрылся.