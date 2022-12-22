Вспоминаем их славную историю в лучшем промоушене планеты!
Ти Джей стал чемпионом весной 2014 года. Он сенсационно остановил в пятом раунде тогдашнего лидера рейтинга P4P бразильца Ренана Барана, впервые завоевав титул. После двух удачных защит американец уступил Доминику Крузу и утратил пояс.
Во второй раз Диллашоу поднял пояс над головой после победы над Коди Гарбрандтом в 2017-м. Была и одна удачная защита. Но затем Ти Джей вляпался в допинговый скандал и был вынужден добровольно отказаться от чемпионства.
Фрэнки Эдгар, несмотря на скромные габариты — рост бойца составляет 168 см, является чемпионом в лёгком весе. В апреле 2010 года он победил судейским решением звёздного соотечественника Би-Джей Пенна, после чего провёл три защиты.
Эдгар долго держался на ведущих позициях в UFC. Но последние годы складывались не лучшим образом. Пять поражений в шести поединках заставили завершить карьеру в 41 год.
Люк Рокхолд стал чемпионом в среднем весе (до 84 кг) в декабре 2015-го, досрочно остановив в четвёртом раунде соотечественника Криса Уайдмана. Вот только красивой истории у бойца так и не получилось.
В следующем же бою с Майклом Биспингом американец потерял пояс. Из пяти поединков после чемпионства Люк одержал лишь одну победу. А поражение от бразильца Пауло Косты окончательно поставило крест на карьере Рокхолда.
Жозе Альдо является рекордсменом по числу защит в полулёгком весе. Перед боем с Конором Макгрегором в декабре 2015 года он считался лучшим бойцом организации вне зависимости от весовой категории. А ещё именно он короновал Петра Яна!
А сам поединок с Ноториусом стал настоящим разочарованием. Альдо улетел в нокаут всего лишь за 13 секунд. Это поражение не сломало легендарного бойца, который провёл ещё 12 поединков (6-6).
Енджейчик завоевала пояс в далёком 2015 году, когда она разбила американку Карлу Эспарзу. А после этого Йоанна провела пять успешных защит. Девушка ещё дважды получала титульники после утраты чемпионства, но каждый раз оступалась.
Девушка, завоевавшая титул в женском минимальном весе в марте 2015 года, и по сей день является рекордсменкой дивизиона по числу защит. Под занавес карьеры она дважды подряд проиграла Вэйли Чжан, что окончательно подтолкнуло её к уходу из спорта.