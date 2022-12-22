Второй заход за поясом и грандиозный скандал

Во второй раз Диллашоу поднял пояс над головой после победы над Коди Гарбрандтом в 2017-м. Была и одна удачная защита. Но затем Ти Джей вляпался в допинговый скандал и был вынужден добровольно отказаться от чемпионства.