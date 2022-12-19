Хабиб – с детства за «Реал», Махачев – назло за «Барселону»! За кого болеют бойцы UFC?

Футбольная «лихорадка» поглотила всех, и звëзды UFC – не исключение! Разбираемся, какие команды поддерживают представители лучшего промоушена на планете.
Легендарный Орёл – персональный фанат Криштиану Роналду. Но после ухода португальца он не перестал болеть за мадридский «Реал». А ещё Хабиб поддерживает московский «Спартак» и дружит со многими футболистами.
Махачев не особенно часто следит за футбольными матчами. Но зато всегда смотрит противостояние мадридского «Реала» и «Барселоны». И болеет за каталонский клуб, чтобы позлить своего лучшего друга – Хабиба.
Ирландец с детства поддерживал «Селтик» и всей душой болел за «Манчестер Юнайтед». Но в 2017-м он неожиданно решил предать любимый клуб. Ноториус заявил, что теперь ему нравится «Ливерпуль», и даже порывался купить клуб.
Стипе с детства предпочитал другие виды спорта. Но в 2017-м его соотечественник Славен Билич пригласил Миочича на базу «Вест Хэма». Это так поразило бойца, что он моментально влюбился в «молотобойцев».
Тилл родился в Ливерпуле и был вынужден сделать тяжёлый выбор. Помимо одноимённого клуба, в городе есть и «Эвертон». Даррен выбрал «Ливерпуль» и с тех пор старается не пропускать ни одного матча, внимательно следит за успехами «красных».
Сириль Ган вряд ли кого-то удивит своим выбором. Он очень давно поддерживает французский «Пари Сен-Жермен». А ещё боец является персональным фанатом Лионеля Месси, поэтому вчера он совершенно точно был вне себя от счастья.
Биспинг – бывший чемпион UFC, который всегда любил футбол. И особенной любовью он пропитался к английской Премьер-лиге. Майкл является ярым фанатом «Манчестер Юнайтед», не бросает клуб даже в самые тяжёлые времена.
Хищник начинал поддерживать лондонский «Арсенал» ещё тогда, когда за клуб выступал легендарный Тьерри Анри. Прошло много лет, а любовь бойца к «канонирам» никуда не делась. Он является частым гостем на «Эмирейтс».
Даже в любви к футбольным клубам эти хулиганы схожи! Пимблетт является ярым поклонником «Ливерпуля». И даже мечтает провести поединок на «Энфилде», легендарном домашнем стадионе «красных».