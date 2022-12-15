2016 год — оплеуха и быстрый реванш

За год Конор успел сначала проиграть Диазу удушающим, а затем победить решением судей. Оба раза соперники получали «Лучший бой вечера». А в поединке с Альваресом Макгрегор стал обладателем ещё одного пояса – теперь в лёгком весе.