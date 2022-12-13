Единоборства – это увлекательные виды спорта, которые обожают миллионы поклонников по всему миру. Но есть их разновидности, о которых некоторые даже и не слышали! Исправляем эту досадную оплошность.
Шахбокс – это невероятная смесь шахмат и бокса. Чаще всего поединки состоят из чередующихся раундов. Четыре минуты спортсмены выясняют отношения у доски, три – в ринге. Можно вырубить соперника или задавить его умом!
Борьба в грязи – очень популярное развлечение в США. Она проводится и в виде официальных соревнований, и в развлекательной форме. У мужской части населения особенный интерес вызывают сражения дам в купальниках.
Очень любопытный вид единоборств, который придумали в Якутии. Соперники с разных сторон упираются в препятствие ногами и начинают перетягивать специальный брусок. По такому виду спорта на его родине турниры проводятся очень часто.
Капоэйра – это боевое искусство, которое зародилось в Бразилии. Оно получило невероятную популярность именно там, а со временем разлетелось по всему миру. Со стороны такое единоборство напоминает скорее танец, что делает его невероятно зрелищным.
Древний вид единоборств, в котором спортсмены подражают повадкам животных. Они буквально сливаются с природой, вбирают в себя её силы. Существовала легенда, что неизвестный воин, овладевший этим стилем, убил льва одним ударом колена.