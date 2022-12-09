В Лас-Вегасе вручили престижную премию MMA Awards 2022 года. Изучаем самых интересных лауреатов.
Сочный удар ногой Майкла Чендлера в голову Тони Фергюсона получил премию «Нокаут года». Получилось действительно брутально.
Пять раундов чемпионской рубки между Иржи Прохазкой и Гловером Тейшерой признали лучшим боем года. Это реально было круто!
Тут без сенсаций — лучшим промоушеном года в очередной раз признали UFC. Кажется, конкурентов и не было. Дана Уайт счастлив?
Спорная победа над Петром Яном и избиение травмированного Ти Джея Диллашоу принесли премию Алджамейну Стерлингу. Очень сомнительный выбор.
Бесконечное доминирование Алекса Волкановски в полулёгком весе принесло австралийцу престижную премию. Теперь он пойдёт за головой Махачева.
Тут всё просто — умница, спортсменка и просто красавица Валентина Шевченко продолжает доминировать в своём дивизионе. Кто заслужил награду больше неё?
Джулианна Пенья подарила нам сенсацию, нокаутировав Аманду Нуньес. Правда, в реванше легендарная бразильянка жестоко отомстила Джулианне.
Ни один боец из России, если не считать Шевченко, не получил премии. Даже Махачев! Вы согласны с мнением жюри или наших соотечественников несправедливо проигнорировали?