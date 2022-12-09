Итоги World MMA Awards 2022

В Лас-Вегасе вручили престижную премию MMA Awards 2022 года. Изучаем самых интересных лауреатов.

«Нокаут года»

Сочный удар ногой Майкла Чендлера в голову Тони Фергюсона получил премию «Нокаут года». Получилось действительно брутально.

«Бой года»

Пять раундов чемпионской рубки между Иржи Прохазкой и Гловером Тейшерой признали лучшим боем года. Это реально было круто!

«Промоушен года»

Тут без сенсаций — лучшим промоушеном года в очередной раз признали UFC. Кажется, конкурентов и не было. Дана Уайт счастлив?

«Камбэк года»

Спорная победа над Петром Яном и избиение травмированного Ти Джея Диллашоу принесли премию Алджамейну Стерлингу. Очень сомнительный выбор.

«Мужчина-боец года»

Бесконечное доминирование Алекса Волкановски в полулёгком весе принесло австралийцу престижную премию. Теперь он пойдёт за головой Махачева.

«Женщина-боец года»

Тут всё просто — умница, спортсменка и просто красавица Валентина Шевченко продолжает доминировать в своём дивизионе. Кто заслужил награду больше неё?

«Апсет года»

Джулианна Пенья подарила нам сенсацию, нокаутировав Аманду Нуньес. Правда, в реванше легендарная бразильянка жестоко отомстила Джулианне.

А где российские бойцы?

Ни один боец из России, если не считать Шевченко, не получил премии. Даже Махачев! Вы согласны с мнением жюри или наших соотечественников несправедливо проигнорировали?