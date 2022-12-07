Подготовка бойцов пошла не по плану

На протяжении всей недели за бой было тревожно. А всё потому, что Исмаилов катастрофически не успевал с весогонкой. Но он всё-таки собрался и совершил настоящий подвиг – показал нужные цифры. На весы он шёл с помощью всей своей команды.