Хай-тек проводит легендарную карьеру в боксе с множеством титулов и наград. Украинец продолжает переписывать историю профессионального спорта.
В июне 2014-го Ломаченко побил Гэри Расселла. Украинец стал вторым боксёром в истории, завоевавшим титул чемпиона мира в третьем бою на профессиональном ринге.
После этого же поединка Ломаченко установил очень любопытную планку. Он стал первым боксёром в истории, сумевшим стать чемпионом мира, имея до этого всего одну победу.
В июне 2016 года Ломаченко нокаутировал Мартинеса. Он стал первым в истории боксёром, завоевавшим титул чемпиона мира в двух весовых категориях всего за семь боёв.
Украинец не остановился на достигнутом и установил новый мировой рекорд, став чемпионом мира в третьей весовой категории всего за 12 поединков. Помогла победа над Хорхе Линаресом.
Василий — лучший боксёр 2016 года по версии телеканала HBO и 2017 года — по версии издания The Ring, экс-чемпион мира в полулёгком и 2-м полулёгком весе по версии WBO, в лёгком дивизионе WBO, WBC и WBA.
Украинец сначала выиграл всё, что только можно, в любительском боксе. А затем он переписал историю профессионального спорта. В ночь с 29 на 30 октября его ждёт новый вызов — Джэмейн Ортис.