Василий Ломаченко — легендарный рекордсмен!

Украинец сначала выиграл всё, что только можно, в любительском боксе. А затем он переписал историю профессионального спорта. В ночь с 29 на 30 октября его ждёт новый вызов — Джэмейн Ортис.