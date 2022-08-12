Есть варианты с криптой, технологическими компаниями и даже с вложениями строго по шариату.
Около $ 120 млн Макгрегор планирует вложить в жилой комплекс в Дублине. Также Макгрегор зарабатывал на вложениях в виски: в 2021-м бренд продали за $ 600 млн, но Конор остался его амбассадором.
В интервью GQ Сен-Пьер много рассказывал об инвестициях в себя. «Я инвестировал все деньги в то, чтобы обучаться боевым искусствам, потому что имел мечту: стать лучшим», – отмечал боец.
По словам Джонсона, он бы посоветовал себе молодому инвестировать в фондовый рынок. На вопрос, куда вкладывать деньги сейчас, боец ответил: «Я большой фан технологий. Apple, Amazon, Nvidia».
Легендарная чемпионка не раз заявляла, что хотела бы инвестировать в новичков ММА. «Хочу инвестировать в новые таланты. Может быть, я помогу новым девушкам быстрее достичь своих целей», – говорила Нуньес.
Ветеран UFC Мэтт Браун инвестирует в криптовалюту. «Биткоин — это король, это децентрализованная валюта, наш шанс на свободу», — сказал Браун.
Усман в открытую рассказал о том, что вначале прогорел на инвестициях: согласился на предложение женщины, которая занималась вложениями, и потерял $ 60 тыс.
Часть денег Хабиб вложил в строительство жилого комплекса в Аланье (Турция), а также стал партнёром инвестиционной платформы Wahed Inc: её биржевой фонд полностью соответствует законам шариата.
Ещё одна инвестиция, которая может принести деньги в будущем, – собственный промоушен Eagle FC.