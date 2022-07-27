Самые нелепые татуировки известных бойцов

Где-то сильно хромает исполнение, а где-то – сама идея.

«Гордость коричневых»

Изначально никто так и не понял, что означает фраза на груди Кейна Веласкеса: за «Brown Pride» его даже обвиняли в расизме. Боец объяснял, что тату посвящено его мексиканским корням.

Пальмы из штанов

Вероятно, Каб Суонсон думал, что это будет очень оригинально – если прямо из штанов будут выглядывать рисунки пальм.

Ставь палец вверх

На плечах Джамала Хилла изображены пальцы вверх, причём достаточно схематично.

Меч прямо в горло

Брок Леснар, выступавший и в рестлинге, и в UFC, вытатуировал на груди меч, лезвие которого упирается прямо в горло.

«Я слежу за тобой»

За кем присматривают глаза на рёбрах Джастина Гэтжи?..

Джонни Кэш всегда с тобой

Алан Бельчер, вероятно, так любил творчество Джонни Кэша, что его портрет появился на его руке.

Живот с фамилией

Кристиан Моркрафт вытатуировал свою фамилию на животе, правда, выбрал такой шрифт, при котором эту фамилию очень сложно прочитать.

Обезьяна Макгрегора

Рисунок на груди Макгрегора часто включают в топы худших тату UFC: многих пугает эта обезьяна в короне.