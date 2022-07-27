Где-то сильно хромает исполнение, а где-то – сама идея.
Изначально никто так и не понял, что означает фраза на груди Кейна Веласкеса: за «Brown Pride» его даже обвиняли в расизме. Боец объяснял, что тату посвящено его мексиканским корням.
Вероятно, Каб Суонсон думал, что это будет очень оригинально – если прямо из штанов будут выглядывать рисунки пальм.
На плечах Джамала Хилла изображены пальцы вверх, причём достаточно схематично.
Брок Леснар, выступавший и в рестлинге, и в UFC, вытатуировал на груди меч, лезвие которого упирается прямо в горло.
За кем присматривают глаза на рёбрах Джастина Гэтжи?..
Алан Бельчер, вероятно, так любил творчество Джонни Кэша, что его портрет появился на его руке.
Кристиан Моркрафт вытатуировал свою фамилию на животе, правда, выбрал такой шрифт, при котором эту фамилию очень сложно прочитать.
Рисунок на груди Макгрегора часто включают в топы худших тату UFC: многих пугает эта обезьяна в короне.