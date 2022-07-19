Как российские бойцы раньше дрались за титулы UFС?

До победы Хабиба пришлось пережить немало поражений.

Олег Тактаров: победа на турнире UFC 6

В 1995 году Тактаров ушёл с чемпионским поясом с турнира UFC 6: он сумел победить всех трёх соперников сабмишеном и стал лучшим бойцом турнира.

Игорь Зиновьев vs Фрэнк Шемрок: поражение

В 1998 году Зиновьев дебютировал в UFC И сразу же в бою за звание чемпиона в полутяжёлом весе. В первом же раунде Игоря отправили в нокаут, а чуть позднее он завершил карьеру.

Али Багаутинов vs Деметриус Джонсон: поражение

В 2014 году Багаутинов мог стать чемпионом UFC в наилегчайшем весе, но уступил Деметриусу Джонсону единогласным решением судей.

Яна Куницкая vs Кристиана Жустину: поражение

В 2018 году Куницкая сражалась за титул в полулёгком весе, но проиграла: Кристиане Жустину удалось защитить свой титул, она победила соперницу техническим нокаутом ещё в первом раунде.

Хабиб Нурмагомедов vs Эл Яквинта: победа

Первый российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов спустя месяц после боя Куницкой победил Эла Яквинту и завоевал титул в лёгком весе.

Хабиб Нурмагомедов vs Конор Макгрегор: победа

Первая защита Хабиба прошла со скандалом: Макгрегор сдался в четвёртом раунде, а уже после боя произошла драка с последующей дисквалификацией обоих бойцов.

Хабиб Нурмагомедов vs Дастин Порье: победа

На второй защите титула Хабиб справился быстрее: он победил Дастина Порье ещё в третьем раунде.

Хабиб Нурмагомедов vs Джастин Гэтжи: победа

С Гэтжи Хабиб и вовсе справился за два раунда: с фирменным удушающим приёмом американец уже ничего не смог сделать.

Пётр Ян vs Жозе Альдо: победа

Вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе Яну удалось завоевать в 2020 году: технический нокаут в пятом раунде – и у России появился ещё один чемпион UFC.

Пётр Ян vs Алджэмейн Стерлинг (1): поражение

Защита титула у Яна не получилась: из-за того, что россиянин применил запрещённый приём, победу присудили Стерлингу.

Пётр Ян vs Алджэмейн Стерлинг (2): поражение

Во второй раз, уже в 2022 году, Ян проиграл Стерлингу снова, теперь уже раздельным решением судей.