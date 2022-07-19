Игорь Зиновьев vs Фрэнк Шемрок: поражение

В 1998 году Зиновьев дебютировал в UFC И сразу же в бою за звание чемпиона в полутяжёлом весе. В первом же раунде Игоря отправили в нокаут, а чуть позднее он завершил карьеру.