Ди Девлин, супруга Конора Макгрегора

Жена Конора была с ним и в горе, и в радости, была рядом и содержала его, когда он сидел без работы и ещё без карьеры, справлялась со всеми его выходками и поддерживала в трудные моменты карьеры.