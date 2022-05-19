5. Полчаса борьбы для настроения

Хабиба очень вдохновляет и поддерживает борьба. «Для хорошего настроения нужно побороться 30 минут, это даёт мне энергию. Стараюсь бороться со всеми ребятами, и я чувствую себя хорошо, и они набирают», — отмечал экс-чемпион UFC.