Как быть в такой же крутой форме, как Хабиб?

Наш чемпион UFC не раз говорил о том, что нужно для поддержания хорошего физического состояния.

1. Индивидуальный подход

«Не всем подходят одинаковые планы питания и тренировок. Каждый человек уникален», — говорил Хабиб.

2. Регулярность

Главный ключ к успеху и обретению хорошей физической формы — регулярность занятий, считает боец.

3. Восьмичасовой сон

Сон не менее восьми часов в сутки — залог не только хорошей физической формы, но и здорового образа жизни в целом.

4. Домашние тренировки могут заменить зал

«Порой тренироваться дома гораздо безопаснее и эффективнее, чем ходить в спортзал. А ещё это экономит время, ведь тренировки могут занимать от 10 до 30 минут», — рассказывал Хабиб.

5. Полчаса борьбы для настроения

Хабиба очень вдохновляет и поддерживает борьба. «Для хорошего настроения нужно побороться 30 минут, это даёт мне энергию. Стараюсь бороться со всеми ребятами, и я чувствую себя хорошо, и они набирают», — отмечал экс-чемпион UFC.

6. Просто пить витамины недостаточно

«Для восстановления иммунитета недостаточно пить витамины. Важнее вести здоровый образ жизни», — подчёркивал Хабиб.

7. Сбалансированное питание

Чтобы быть в хорошей форме, жёсткие ограничительные диеты, как во время весогонки, не нужны, но питаться важно сбалансированно.