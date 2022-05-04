Недавно самый высокооплачиваемый боец в истории ММА Конор Макгрегор сообщил о покупке яхты Tecnomar for Lamborghini 63 за $ 3 млн.
Tecnomar for Lamborghini 63 представляет собой ультралёгкую скоростную яхту, разработанную The Italian Sea Group совместно с Lamborghini. Число 63 отсылает к 1963 году. Именно тогда Ферруччо Ламборгини основал компанию по производству роскошных спорткаров.
Также цифра 63 означает количество выпущенных яхт. Макгрегор взял себе №12 с отсылкой к своему родному региону Крамлину и, разумеется, бренду виски Proper Twelve. Конор потратил ещё $ 487 тыс. на ребрендинг яхты.
Внешний вид яхты вдохновлён моделями Lamborghini Miura и Countach 1960-х и 1970-х годов выпуска, первая из которых появлялась во вступительной части фильма 1969 года «Ограбление по-итальянски».
Также имеется приборная панель, созданная на основе гибридного спорткара Lamborghini, что резко контрастирует с типичными панелями, используемыми на яхтах.
Среди других шикарных особенностей яхты — отдельная спальня в нижней части, предлагающая уютное место для отдыха, пока лодка путешествует по морю.
Парные двигатели V12, имеющие мощность 4000 л.с., позволяют яхте развивать впечатляющую скорость в 60 узлов (111 км/ч). А использование углеродного волокна обеспечивает небольшой для данного транспортного средства вес 24 тонны при длине 19 метров.
Вдохновлённая культовым автомобилем яхта имеет угловатый и футуристический дизайн с Y-образными фарами и знаменитым логотипом Lamborghini.