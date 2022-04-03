5. Андрей Орловский



Рекордсмен тяжёлого веса UFC по победам заработал 599 512 054 руб. в UFC. Если эта сумма кажется вам колоссальной, то не стоит удивляться – в реальности она больше. Не только потому, что Орловский пришёл в UFC раньше 2004-го – он делал большой перерыв и уходил в другие организации.