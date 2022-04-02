Эпатажная Елена хочет подраться с Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым. Как эта удивительная девушка докатилась до октагона?
Беркова снискала популярность в начале 2000-х годов благодаря съёмкам в фильмах для взрослых.
Уже будучи весьма популярной в этой индустрии, она оказалась в скандальном проекте «Дом-2». Откуда вылетела, когда организаторы узнали о её основной деятельности.
Позже Елена снималась в музыкальных клипах, работала телеведущей и даже пробовалась на роль Аллы Пугачёвой в кино.
Неугомонная девушка засветилась и в политике: участвовала в выборах мэра Сочи и хотела стать кандидатом в президенты.
Сейчас Беркова трудится на ТВ, позирует для фотографов, ведёт мероприятия и гастролирует в качестве диджея-певицы.
Недавно Елена попробовала себя в поп-ММА, в дебютном поединке победив блогершу Иришку Чики-Пики сабмишеном в первом раунде.
Видимо, Берковой понравилось драться — поэтому теперь она вызывает на бой крупных мужчин.
Емельяненко со свойственной ему иронией ответил на вызов. Но мы-то знаем, что Александр непредсказуем. А вдруг?