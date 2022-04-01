В спорте немало случаев, когда дети продолжают дело своих прославленных родителей. На своем пути они сталкиваются со сравнениями со своими выдающимися отцами, которые не всегда заканчиваются в пользу младшего поколения.
Чавес-ст.:
Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBC.
Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC и WBA.
Чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и IBF.
Лучший боксёр мира по версии The Ring (1990-1993).
Чавес-мл.:
Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBC.
Костя Цзю:
Чемпион мира среди любителей (1991).
Двукратный чемпион Европы среди любителей (1989, 1991).
Победитель игр Доброй воли (1990).
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям WBC, WBA, IBF.
Член Международного зала боксерской славы.
Тим Цзю:
Чемпион по версиям WBO Global, WBO Asia Pacific и IBF Australasian в 1-м среднем весе.
Чемпион Британского. содружества по версии CBC в 1-м среднем весе.
Чемпион Азии по версии WBC в 1-м среднем весе.
Чемпион Австралии в 1-м среднем весе.
Никита Цзю:
5-кратный чемпион Австралии среди любителей.
Флойд Мейвезер-мл.:
Чемпион мира во 2-м полулёгком весе по версии WBC
Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC.
Чемпион мира в 1-м полусреднем весе по версии WBC.
Чемпион мира в полусреднем весе по версиям IBF, IBO, WBC, WBA, WBO.
Чемпион мира в 1-м среднем весе по версиям WBC и WBA.
Бронзовый призёр ОИ-1996.
Флойд Мейвезер-ст.:
Чемпион США в полусреднем весе (1977).
Роджер:
Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBA (1983-1984).
Чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC (1987-1989).
Джефф:
Чемпион мира во втором полулёгком по версии IBO (1994-1995).
Мохаммед Али:
Чемпион ОИ-1960.
Чемпион мира по версии WBC и WBA в супертяжёлом весе.
Шестикратный обладатель звания «Боксёр года».
Лучший боксер десятилетия по версии журнала The Ring (1960-е).
Член Зала славы бокса и Международного зала боксёрской славы.
Спортсмен XX века по версии Sports Illustrated.
Лейла Али:
Чемпионка мира в суперсреднем весе по версиям WBC, IBA, IWBF, WIBA.
Чемпионка мира в полутяжёлом весе по версии IWBF.
Соавтор первого PPV-боя в истории женского бокса против Жаклин Фрейзер-Лайд, дочери Джо Фрейзера.