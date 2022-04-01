Хулио Сезар Чавес-ст. (107-6-2) и Хулио Сезар Чавес-мл. (52-6-1-1 NC)

Чавес-ст.:

Чемпион мира во втором полулёгком весе по версии WBC.

Чемпион мира в лёгком весе по версии WBC и WBA.

Чемпион мира в первом полусреднем весе по версиям WBC и IBF.

Лучший боксёр мира по версии The Ring (1990-1993).

Чавес-мл.:

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBC.