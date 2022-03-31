В ночь с 9 на 10 апреля состоится долгожданный реванш между Яном и Стерлингом. Их противостояние стало самым жарким в UFC благодаря регулярным стычкам в социальных сетях. Вражда началась ещё перед первой встречей.
«Ходили слухи, что тебе негде тренироваться. Теперь всё в порядке? Я тренировался с Кори Сэндхагеном в гараже. Надеюсь, тебе хорошо и удобно во Флориде, мистер Милосердие», — написал Стерлинг. «Не беспокойся обо мне. Переживай о своей заднице. Я готовился в гараже к титульному поединку, так что не вижу здесь ничего особенного», — ответил ему Ян.
«Надеюсь, тебя научили ловить мышей?» — попытался подколоть Яна Стерлинг в преддверии поединка.
«Я мышей ловлю всю жизнь. Ты – одна из тех, что будет поймана», — парировал россиянин.
После первого боя эмоции разгорелись с новой силой:
«Эй, ты и твоя команда ещё не выучили правила? Скажи спасибо, трусливая *****», — написал Ян.
«Спасибо, что ты грязный придурок. Я предпочитаю думать головой», — продолжил Стерлинг.
«Желаю тебе сосредоточиться на изучении правил нашего спорта, прежде чем упоминать хоть какого-то оппонента. Мой послужной список говорит за себя, а ты за карьеру побил только Жозе Альдо, который шёл на серии поражений. Когда же пришла пора драться с парнями из топ-5, ты решил читерить. Ян, ты дерьмовый человек», — написал Стерлинг.
«Эта ***** снимется с боя», — написал Ян после анонса даты боя-реванша на конец октября.
А после снятия Стерлинга с UFC 267 Ян напомнил о своём прогнозе: «Я же вам говорил».
Перед Новым годом Алджо оставил послание:
«Яна в начале 2022 года ждёт рождественская взбучка. Скоро увидимся, мой русский заклятый враг».
И после очередного анонса рематча Ян написал: «Будут искры. Я поломаю этого клоуна!»
Стерлинг снова начал напоминать причину остановки первого боя. Таким образом, Алджо придумал новое прозвище россиянину, образованное от имени «Пётр» и слова «читер»:
«Лично я считаю, что Чётр Ян — грязный мошенник. Может быть, я ошибаюсь, но сильно в этом сомневаюсь», — написал Стерлинг.