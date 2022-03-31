«Ходили слухи, что тебе негде тренироваться. Теперь всё в порядке? Я тренировался с Кори Сэндхагеном в гараже. Надеюсь, тебе хорошо и удобно во Флориде, мистер Милосердие», — написал Стерлинг. «Не беспокойся обо мне. Переживай о своей заднице. Я готовился в гараже к титульному поединку, так что не вижу здесь ничего особенного», — ответил ему Ян.