Хабиб Нурмагомедов – один из самых богатых бойцов в истории UFC. После завершения карьеры спортсмен сделал несколько мощных инвестиций, и теперь состояние будет только расти.
Вероятно, самый важный проект в жизни Хабиба – школа имени его отца Абдулманапа Нурмагомедова. Первая открылась в Махачкале в 2019-м, а сейчас Хабиб совместно с университетом «Синергия» продает франшизу проекта – планируется открытие в Абу-Даби, Москве и других городах России.
Ещё один ключевой проект Хабиба – промоушен Eagle FC. В конце 2020-го Нурмагомедов приобрел организацию Gorilla Fighting Championship за $ 1 млн – спустя год он организовывает поединки экс-чемпионов UFC. Пока вложения вряд ли окупились, но это может случиться раньше всех прогнозов.
В декабре 2020-го в App Store появилось фитнес-приложение OctaZone. За 2390 рублей в год можно каждый день заниматься спортом вместе с Хабибом. Чемпион лично записал видеоуроки с упражнениями, которые практикует сам.
До наступления 2021-го Хабиб успел заняться спортивным питанием. Он запустил коллаборацию с брендом Fitroo, а позже выкупил компанию и расширил ассортимент. Помимо банальных батончиков, Fitroo производит в том числе готовые завтраки и протеиновое мороженое.
Весной 2021 года Нурмагомедов запустил линейку щелочной питьевой воды под названием PH Top by Khabib. Производитель утверждает, что вода восстанавливает силы, улучшает пищеварение и повышает иммунитет. Пока продукт продается лишь в Эмиратах, но Хабиб планирует наладить поставки во все страны Персидского залива.
Хабиб не забыл о криптовалюте и выпустил NFT – 290 золотых карточек, 29 платиновых и 1 алмазную. Золотая стоит $ 2,9 тысячи, платиновая – $ 29 тысяч, алмазная – $ 290 тысяч. Обладатель золотого NFT сможет участвовать в розыгрышах подарков от бойца, первый покупатель платиновой точно получит презент, а владелец алмазной встретится с Хабибом лично.
А ещё Хабиб запустил собственного виртуального оператора связи Eagle Mobile. На сайте можно оформить до пяти сим-карт сразу. Цены – не выше, чем у конкурентов: 375 рублей в месяц за 500 минут исходящих звонков и 30 Гб интернет-трафика.
Одним из последних проектов Хабиба стала сеть халяльного фастфуда M-eat, где подают томлёное мясо в булочке. Первое заведение открылось в Москве, а к концу 2023-го планируется 150 точек в пяти странах – Казахстане, ОАЭ, Турции, Киргизии и Узбекистане. Также Нурмагомедов открыл в Махачкале кофейню и ресторан с одинаковым названием «Папаха».
Хабиб – фанат футбола, поэтому он не мог пройти мимо инвестиций в этот вид спорта. В конце 2021-го совместно с Кларенсом Зеедорфом боец открыл футбольное агентство Eagles Sports Management. Организация будет предоставлять консалтинговые услуги для футбольных клубов и заниматься карьерами молодых футболистов.