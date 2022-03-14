На пике карьеры Тайсон был не только самым обсуждаемым бойцом эпохи, но и самым богатым спортсменом. За карьеру Майк заработал порядка $ 375 млн. Он много тратил на предметы роскоши, в том числе купив свыше десятка автомобилей премиум-класса.
Первой любовью Тайсона был Cadillac. В начале карьеры Майк последовал трендам и купил любимую модель седана всех американцев — Cadillac Seville.
Но главной «пассией» Железного Майка был Rolls-Royce. В коллекции легенды было аж четыре автомобиля этой марки. На 21-й день рождения Тайсон купил себе Rolls-Royce Silver Spur, а после победы над Тони Такером коллекция пополнилась Rolls-Royce Corniche.
Ещё два Тайсону подарил Дон Кинг, хорошо знавший его пристрастия. Среди них — Rolls-Royce Limousine. С одним Тайсон расстался после аварии жены. Она въехала в чужую машину, и Майк такой взяткой откупился от ареста.
Известно, что Тайсон близко дружил с культовым рэпером Тупаком Шакуром. Майк ему подражал настолько, что купил такую же машину, как у своего друга — Mercedes-Benz SL-Class 560SL белого цвета.
Железный Майк знает толк в эксклюзивных моделях. Так ему перепал Ferrari 456 GT Spyder — в мире их всего лишь две. Вторая принадлежит султану Брунея. С Ferrari у Тайсона связана любимая история ареста. Он не умел управлять этой машиной и протаранил окно магазина.
После выхода из тюрьмы в 1996 году Тайсон нокаутировал Брюса Шелдона. На радостях он приобрёл спорткар Lamborghini Super Diablo Twin Turbo. У этой модели один из самых мощных двигателей, который когда-либо производил итальянский концерн.
Во время противостояния с Эвандером Холифилдом Майк пополнил свою коллекцию Bentley. Первой моделью этой марки стал Bentley Continental T, считавшийся одним из самых роскошных авто 90-х.
В 2000-е годы Тайсон положил глаз на раритет. Так его коллекция пополнилась Jaguar E-Type, концепт которого был разработан Энцо Феррари в 1960-е годы.
В 2003 году Тайсон был признан банкротом. Его долг составил $ 38,4 млн. И Майку пришлось расстаться со своей обширной коллекцией автомобилей, которая была распродана на аукционе.