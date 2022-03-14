Железный Майк знает толк в эксклюзивных моделях. Так ему перепал Ferrari 456 GT Spyder — в мире их всего лишь две. Вторая принадлежит султану Брунея. С Ferrari у Тайсона связана любимая история ареста. Он не умел управлять этой машиной и протаранил окно магазина.