Мохаммед Али — один из самых известных боксёров в истории мирового спорта. В 2016 году он ушёл из жизни в 74-летнем возрасте.
Состояние Мохаммеда Али на момент смерти составляло $ 50 млн (после вычета налогов).
Самый большой гонорар Али — $ 7,9 млн за бой против Ларри Холмса в 1980 году. Это был его предпоследний поединок в профессиональной карьере.
$ 5,45 млн Али получил за бой с Джорджем Форманом в 1974 году.
С поправкой на инфляцию гонорары за бои с Холмсом и Форманом вырастают до $ 26 млн и $ 22 млн соответственно.
Али получал преимущественно $ 1-2,5 млн за бой, что по меркам середины второй половины прошлого века считалось огромной суммой в спорте.
Али зарабатывал и вне ринга. Боксёр имел рекламные контракты с Chevrolet, Under Armour, Pizza Hut, adidas, Wheaties, Coke, Gatorade, Electronic Arts и Toyota.
В 2006 году Али продал лицензионной фирме СКХ права на использование своего имени за $ 50 млн.
При этом 20% акций компании СКХ отошло членам его семьи. Это приносит им годовой доход около $ 4-7 млн.
Вне ринга Али считался талантливым музыкантом, дважды номинировавшимся на премию «Грэмми». Он также был актёром и писателем, выпустил две автобиографии.
Али — богатейший среди ушедших из жизни боксёров. На втором месте находится Марвин Хаглер с состоянием $ 40 млн.
У Али осталось 9 детей от четырёх разных браков. Наследники легенды точно ни в чём не будут нуждаться.