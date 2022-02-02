UFC — промоушен, где выступают лучшие бойцы в мире. Вот только зарплаты там вопиюще низкие.
Только избранные звёзды UFC стали долларовыми миллионерами после множества выходов в октагон. Большинство бойцов получает пятизначную зарплату за бой. При том, что президент UFC Дана Уайт верно идёт в направлении к статусу долларового миллиардера.
UFC был приобретен Лоренцо Фертиттой и его старшим братом Фрэнком в январе 2001 года. Дана Уайт был назначен президентом промоушена. Под его руководством UFC выросла и стала доминатором в мире ММА.
Уайт превратил UFC в многомиллиардное предприятие. Стоимость промоушена в данный момент составляет около $ 10 млрд.
Состояние Даны Уайта на начало 2022 года оценивается примерно в $ 500 млн.
Уайт пока не долларовый миллиардер, но через 5-10 лет вполне может им стать.
Капитализация UFC растёт, счета Даны пополняются, но увеличения зарплат рядовых бойцов в промоушене не наблюдается.
Дану Уайта неоднократно обвиняли в жадности.
Блогер-боксёр Джейк Пол регулярно делает выпады в адрес Уайта. Пол потребовал у Даны увеличить минимальный гонорар UFC за бой, гарантировать бойцам 50% годового дохода промоушена, а также предоставить им полноценное медицинское обслуживание.
Резонансным стал недавний конфликт чемпиона-тяжеловеса Фрэнсиса Нганну и Уайта. Дана не вышел вручать ему пояс в октагоне, сославшись на формальную отговорку. Фрэнсис хочет улучшения условий труда в UFC и может покинуть промоушен, поэтому Уайт его не жалует.
Никакие заявления и действия Пола, Нганну и других бойцов не способны изменить ментальность Уайта.
Кажется, в промоушене будут платить бойцам гроши, даже если (или когда) Уайт станет долларовым миллиардером.