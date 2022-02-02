Резонансным стал недавний конфликт чемпиона-тяжеловеса Фрэнсиса Нганну и Уайта. Дана не вышел вручать ему пояс в октагоне, сославшись на формальную отговорку. Фрэнсис хочет улучшения условий труда в UFC и может покинуть промоушен, поэтому Уайт его не жалует.