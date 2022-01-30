Лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий Камару Усман рассказал, как потерял $ 60 тыс.
«Я всегда слышал, что нужно вкладывать деньги в фондовый рынок, инвестировать в различные активы. Я сказал себе «ОК», но действительно не знал, что делать».
«Друг познакомил меня с какой-то дамой, которая занималась инвестициями. Итак, она подходит ко мне. Мы беседуем. Это была привлекательная женщина. Конечно, ничего такого не произошло на этом фронте, но она была привлекательная».
«Было очень легко повестись на её слова. Я дал ей около $ 60 тыс. Больше я не видел этих денег. Я не проявил должную осмотрительность в отношении исследования биографии этого человека. Просто отдал ей $ 60 тыс., и деньги испарились», — сказал Усман.
Усман после этого случая начал внимательно изучать тех, с кем ведёт какие-то дела.
Состояние Усмана составляет $ 3 млн. Потеря $ 60 тыс. — неприятный, но не критический ущерб.
Усман недавно сделал инвестицию на более скромную сумму $ 30 тыс. Камару проверил личность человека, которому отдал свои деньги.
Усман утверждает, что новая инвестиция на $ 30 тыс. начала приносить ему прибыль.