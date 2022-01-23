Лидер рейтинга P4P Сауль Альварес в 2015 году продал свой дом в Дель-Мар (штат Калифорния, США) за $ 8,1 млн и купил особняк за $ 1 млн в родной Гвадалахаре (Мексика).
Что необычного есть внутри люксового поместья Сауля Альвареса в Мексике.
Просторный особняк Альвареса включает конюшню, в которой живёт 38 лошадей.
Канело — заядлый автолюбитель. У него в гараже множество роскошных автомобилей, включая гиперкары Bugatti и Tesla.
«В детстве я продавал мороженое в автобусах, а теперь посмотрите на эту Ferrari Testarossa. Раньше я видел Testarossa только в кино, а теперь она у меня есть», — с гордостью утверждает Альварес.
В особняке Альвареса есть специальный трек для внедорожников. На нём Канело восполняет нехватку адреналина.
Альварес ездит по бездорожью со скоростью около 160 км/час, делает различные пируэты на багги.
Все пояса Альвареса собраны на специальной Стене Славы. Сауль ценит свои достижения.
Гольф и покер — любимые занятия Альвареса, помимо бокса. Он минимум трижды в неделю играет в покер со своими знакомыми.
У Канело огромный гардероб. Мексиканец является сникерхедом — в его коллекции более 600 пар кроссовок.
Канело не жалеет, что переехал в Гвадалахару. В особняке есть все удобства для него, жены Фернанды Гомес, дочерей Эмили Синнамон (14 лет) и Марии Фернанды (4 года), а также сына Сауля Адиэля (2 года).