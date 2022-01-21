Фёдор Емельяненко – легендарный боец смешанных единоборств, которого называют Последним Императором. Как он живёт и сколько зарабатывает?
Карьерный заработок Фёдора Емельяненко, по данным СМИ, оценивается в сумму около $ 18 млн.
Гарантированный гонорар Емельяненко за бой – $ 300 тыс. Именно столь он получил за поражение от Райана Бейдера в 2019-м. В случае победы вознаграждение составило бы около $ 2 млн.
Победа в последнем бою над Тимоти Джонсоном принесла Фёдору $ 2 млн, а всего – если сложить гонорар со спонсорскими выплатами – за 2021 год Емельяненко заработал примерно $ 3,1 млн.
Емельяненко регулярно рекламирует товары титульных спонсоров во время выступлений. Известно, что контракты с Mersedes-Benz и Snickers принесли ему $ 250 тыс. и $ 300 тыс. соответственно.
В целом на спонсорских сделках Емельяненко зарабатывает около $ 1 млн в год. Часть из них отдаёт на благотворительность. Фёдор не раз подчеркивал, что деньги для него — не главное. Принципы важнее.
Емельяненко владеет собственным домом в Старом Осколе и элитной квартирой в Московском районе Якиманка.
У Емельяненко есть пять дочерей. Трое родились в браке с женой Оксаной (1999–2006, 2013–н. в.). Ещё двое — от брака со второй женой Мариной (2009–2013).
С 2007 года Емельяненко состоит в партии «Единая Россия».
В 2011 году Емельяненко стал лицом российского бренда спортивной одежды «Forward».
В сентябре 2021 года Емельяненко подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Зачислен на бюджетной основе с 1 октября.
45-летний Емельяненко после завершения карьеры собирается популяризировать любительский MMA. Кроме того, он наверняка продолжит работу с командой Fedor Тeam.
Под эгидой Fedor Тeam Емельяненко воспитал множество достойных спортсменов: братьев Токовых, Кирилла Сидельникова, Валентина Молдавского, Вадима Немкова.