Конора Макгрегора часто связывают с различными криминальными элементами в Ирландии. Публично Конор открещивается от гангстеров, но факты говорят об обратном. Рассказываем о последнем случае.
Аойф Макгрегор, сестра Конора, посетила в дублинской тюрьме гангстера Грэма «Уига» Уилана, которого арестовали в ноябре 2021 года по обвинению в отмывании денег для преступной группировки.
Эта новость стала хедлайнером ирландских СМИ. У 39-летнего Уилана 33 судимости. Впервые его посадили на 6 лет в 17-летнем возрасте во время рейда на наркоторговцев.
Конора часто замечали рядом с Уиланом, когда тот был на свободе. Есть два варианта, почему Аойф ходила к «Уигу»: личные отношения или поручение брата. Второй выглядит более вероятным.
Конор часто тусовался с известным ирландским ганстером Эндрю Мюрреем. В том числе возил его на своём частном самолёте, достал билеты на бой с Флойдом Мейвезером в Лас-Вегасе, делал фото с бандитами.
В прошлом году Мюррея арестовали возле бара Конора в Дублине за нанесение побоев человеку. Все фото Конора с Эндрю были удалены из Сети, но остались скрины старых постов из соцсетей.
Гангстер Дэвид Бирн сделал селфи с Конором после боя с Жозе Альдо в 2015-м. Через год Бирна застрелили. Он возглавлял группировку из Крамлина — района, в котором вырос Макгрегор.
Макгрегор открещивался от связи с Бирном. Его лагерь заявил, что боец просто тренировался с ним в одном бойцовском клубе и не вёл никаких совместных дел.
Публично Конор не признаёт связи с криминальными элементами, поскольку это может негативно сказаться на репутации и ведении бизнеса. Но эту связь сложно игнорировать.
На бар Конора совершили налёт через пару дней после визита Аойф в тюрьму к Уилану. Хулиганы бросили коктейль Молотова, не причинив особого ущерба заведению.
Конор опубликовал видео в «Инстаграме», пообещав наказать виновных. Выглядит странным, что вскоре он удалил пост.
Точно нельзя сказать, что налёт на бар случился из-за контактов Макгрегора с гангстерами. Однако имя Конора слишком часто фигурирует рядом с преступниками. Простым совпадением это сложно назвать.