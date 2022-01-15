В 2017-м Леснар уведомил UFC, что он закончил карьеру в MMA. Брок провёл в промоушене 8 боёв в период 2008-2016. Победа в последнем над Марком Хантом отменена за нарушение антидопинговых правил.
В 2012-м промоутеры пытались организовать бой Леснара с Фёдором Емельяненко. Попытка сорвалась, поскольку Фёдор на тот момент решил сосредоточиться на политике.
В 2021-м Леснар рассматривался как один из потенциальных соперников Емельяненко на турнире Bellator в России. В этот раз Брок отказался, окончательно завязав со смешанными единоборствами.
После ухода из мира ММА Брок сосредоточился на рестлинге. Леснар регулярно участвует в мероприятиях промоушена WWE и получает за это неплохие деньги. Брок — действующий чемпион WWE.
Состояние Леснара в данный момент составляет $ 28 млн. За последний год оно увеличилось на $ 3 млн — это больше, чем зарабатывают многие бойцы в UFC.
Ещё в начале 2010-х Леснар переехал из Миннесоты в канадский город Мэрифилд, где у него своя ферма. Брок теперь выходит драться под флагом Канады, а не США.
С 2006 года Леснар женат на Рене Меро (Сэйбл) — американской модели, актрисе и бывшей рестлерше. У пары есть два сына: Тёрк (12 лет) и Дюк (11 лет).
У Леснара также есть дочь Миа Линн и сын Люк от отношений с бывшей невестой Николь, которая была его возлюбленной до Сэйбл.
Вот как выглядит 44-летний Леснар на одном из последних фото.
Недавно Леснара на бой вызвал Хамзат Чимаев. Однако Брок в ММА возвращаться не собирается. У него всё отлично в рестлинге, в том числе с оплатой.