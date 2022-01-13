В 2004 году британский боксёр объявил о завершении карьеры. После этого о нём мало что слышно.
Сейчас Ленноксу Льюису 56 лет.
Льюис переехал в Майами-Бич со своей женой Вайолет Чанг, бывшей участницей конкурса мисс Ямайка. Они растят четверых детей (Лондон, Линг, Лейя и Левия).
Льюис регулярно занимается в личном спортзале, поддерживая физическую форму. Работает комментатором на самых крупных боях, публикует мнение об актуальных событиях бокса в соцсетях.
Леннокс не растерял заработанных на ринге средств, а грамотно вложил их в бизнес и недвижимость.
Льюис построил коттеджи на Ямайке, в Канаде и Англии. Леннокс владеет сетью оздоровительных комплексов.
Ещё в начале профессиональной карьеры Леннокс основал школу в Лондоне для детей из проблемных семей. Она продолжает работать по сей день при поддержке спортсмена.
Состояние Льюиса в данный момент составляет $ 150 млн. За последний год оно выросло на $ 10 млн.