Бар The Black Forge («Чёрная Кузница») в Дублине — один из самых близких сердцу проектов для Конора Макгрегора. Пока заведение убыточно.
Убытки паба Конора Макгрегора за последний год составили € 441 649. Есть объективные причины появления подобных цифр.
Заведение месяцами простаивало в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
Конор решил всерьёз вложиться в ремонт помещения и обновление оборудования. На это ушла семизначная сумма за последний год (около € 1,5 млн), что повлияло на общий баланс предприятия.
Апгрейд паба был профинансирован за счёт кредита в размере € 3,95 млн. В эту сумму входят деньги за выкуп земли, на которой находится заведение.
По сути, Black Forge начал полноценно работать только в июле 2021 года, когда окончательно завершился период масштабных затрат на заведение.
Год получился отрицательным с точки зрения платёжного баланса в основном из-за трат на ремонт и право владения землёй. В дальнейшем есть основания ожидать лучшего.
В 2022 году Black Forge должен выйти в плюс, что изменит печальную картину (если не случится каких-то ЧП). Конор стал уделять больше внимания бару и активно участвует в раскрутке проекта.
Недавно Макгрегор представил новое пиво Forged Irish Stout («Кованый Ирландский Стаут»). Производством напитка занимается компания Proper Twelve, которая раньше принадлежала Конору.
«Познакомьтесь с моим последним творением Forged Irish Stout! Сварено дома и доступно пока только в The Black Forge», — подписал Конор ролик, где он лично наливает бокал нового пива из крана.
В общем, Black Forge только начинает заявлять о себе на рынке ресторанного хозяйства. В будущем у Конора наверняка будет много поводов похвастаться успехами своего заведения.