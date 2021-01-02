Макгрегор дважды проиграл Дастину Порье в UFC. Получил больше соперника, но статус бойца пострадал. Зато доходы за пределами октагона сделали Конора самым богатым спортсменом мира по версии Forbes.
В январе Конор получил $ 22 млн за проигранный техническим нокаутом поединок.
Общий заработок Конора составил $ 23 млн: $ 5 млн базового гонорара, $ 18 млн от продаж PPV и $ 11 тыс. спонсорских выплат. Доход от продаж билетов неизвестен.
В апреле 2021 года Макгрегор продал контрольный пакет акций собственного бренда виски Proper Twelwe компании Proximo Spirits. Получил за это $ 150 млн.
По данным Forbes, доход Конора от спонсорских сделок за 2021 год оценивается в $ 158 млн.
Общее состояние Конора в 2021 году оценивается в сумму $ 400 млн. По данным Forbes, чистая прибыль (после уплаты налогов) — $ 180 млн за год. Это больше, чем у любого другого спортсмена на планете.