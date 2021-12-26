За свою карьеру Майк Тайсон заработал около $ 400 млн на ринге, а также ещё $ 250 млн на рекламных контрактах. Все эти деньги были растрачены.
В 2003 году долги Тайсона составляли $ 23 млн. Майк был вынужден признать себя банкротом. Как так получилось?
В молодости Тайсон бездумно тратил деньги. Он мог прийти в магазин Gucci и купить вещей на несколько сотен тысяч долларов, после чего ни разу их не использовал.
Майк покупал десятки автомобилей (многие из которых простаивали), яхты, элитную недвижимость, пристрастился к запрещённым веществам.
$ 6,5 млн пришлось отдать бывшей жене, подавшей на развод.
Тайсон судился с промоутером Доном Кингом, которого обвинял в присвоении $ 100 млн. Дело проиграл и сильно потратился на адвокатов, что сказалось на благосостоянии.
Тайсон сумел встать на ноги после банкротства в 2003-м.
Майк снялся в десятках фильмов, сериалов и шоу. Написал книгу, активно гастролировал с собственным шоу «Бесспорная истина».
Самое главное — Тайсон перестал вести скандальный образ жизни. В 2020-м 54-летний Майк подрался с Роем Джонсом, получив за бой $ 10 млн.
Состояние Тайсона в 2021 году оценивается в $ 10 млн. Это немного по меркам других легендарных спортсменов, но достойная сумма с учётом всех проблем в прошлом.