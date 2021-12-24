Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор возглавил последний рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии американского журнала Forbes.
Его доход за последний год издание оценило в $ 180 млн.
Успешным Конор стал далеко не так быстро, как многим может показаться.
После школы Макгрегору пришлось попробовать себя в роли водопроводчика и строителя, работая по 12-15 часов в сутки. Родители были против того, чтобы Конор занимался ММА.
Сейчас Маргарет и Тони Макгрегор вряд ли жалеют о том, что Конор пошёл против их воли.
Жизнь Конора кардинально изменилась в 2013 году, когда он пришёл в Ultimate Fighting Championship (UFC) в возрасте 25 лет.
Конор был успешным в октагоне, но популярность ему принесла невероятная харизма за его пределами. Бой против Нейта Диаза в 2015-м принёс ему титул самого высокооплачиваемого бойца UFC.
$ 50 млн Конор получил за бой против Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. Макгрегор проиграл, но от того не перестал быть главным активом UFC.
Карьера Конора преисполнена взлётами и падениями, но неизменным остаётся одно — он чрезвычайно популярен и постоянно пополняет свой банковский счёт на десятки миллионов долларов.
За пределами октагона Конор выстроил успешную бизнес-империю.
Сегодня жизнь Макгрегора сильно отличается от той, которую он не так уж давно вёл в Ирландии. Частные самолёты, роскошные автомобилями, известные бренды, многомиллионные особняки и так далее.
«Меня окружает роскошь. Но не заблуждайтесь — это роскошь, основанная на жертвах», — утверждает Конор о своём успехе.