Почему Конор Макгрегор сделал огромную татуировку с гориллой почти на всё тело?
Ирландский боец объяснил происхождение татуировки во время недавнего выступления на знаменитом ток-шоу Конана О'Брайена.
«Существовал ряд факторов. На логотипе моего тренировочного зала была горилла. Я хотел набить себе что-то в этом роде», — сказал Конор.
«Впоследствии я почувствовал себя королём всех горилл, поэтому возложил обезьяне на голову королевскую корону и заставил её съесть сердце», — добавил Макгрегор.
«Люди всегда говорят, что их татуировки имеют особое значение, но мне просто нравится, как выглядит эта горилла», — заявил Конор.
«Я хотел бы сказать, что эта татуировка имеет особое значение, является «символом надежды» или что-то в этом роде. Но мне просто нравится, как выглядит эта горилла», — заключил Макгрегор.
На животе Конора также есть татуировка тигра, а немного выше набита его фамилия. Но именно горилла является самым странным тату, отдающим дань уважения первому залу бойца.