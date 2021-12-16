Доход Конора Макгрегора за последний год составил $ 180 млн. Он стал первым в рейтинге Forbes среди всех спортсменов мира. Общий размер состояния Конора — $ 400 млн. Откуда они берутся?
Конор основал свою компанию спортивного менеджмента в 2014 году, когда только начинал делать себе имя в UFC. Компания продвигает его бои и проносит около $ 10 млн в год.
Mac Life — медиаплатформа, принадлежащая бывшему чемпиону UFC. 1,2 миллиона подписчиков на YouTube и более 80 тыс. в «Инстаграме» неплохо монетизируются.
Платное приложение Конора предлагает программу тренировок по цене $ 10-100 в месяц. Оборудование и пищевые добавки тоже можно приобрести. Приносит около $ 50 млн в год.
«Есть две вещи, которые я люблю делать: драться и хорошо выглядеть». Конор в партнёрстве с известным портным Дэвидом Хэйлом создал свой бренд стильной одежды.
Макгрегор заработал $ 150 млн, продав контрольную долю в своем бренде виски Proper No. Twelve. Продолжает рекламировать и зарабатывать на нём до сих пор.
Работает с июля 2021 года в Дублине. Конор планирует открыть свою сеть отелей по всему миру в ближайшие годы.