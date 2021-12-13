Неделю назад фанаты ММА были удивлены фото Конора. Боец UFC набрал 15 кг мышечной массы и весит 86,2 кг, выступая в категории до 70 кг. Тренер ирландца Алехандро Селдран рассказал, как это удалось.
Тренировки на гипертрофию, направленные на увеличение размера мышц, стали приоритетом для ирландца.
Конор проводил как минимум четыре занятия в неделю для каждой группы мышц, делая упор на увеличение их объёма.
Тренер следил за тем, чтобы между упражнениями было мало отдыха.
Однако одна лишь физическая активность не могла дать таких результатов. Макгрегор соблюдал строгую диету.
Диета ирландца состояла из шести приёмов пищи в день, включая курицу, рыбу, говядину и яйца. Питание проводилось при тщательном измерении жиров и углеводов.
Основной ежедневный приём пищи Макгрегора включал куриное филе с рисом и спаржей, а также ванильный коктейль с арахисовым маслом.
Самое любимое блюдо в рационе Конора — тушёное мясо ягнёнка с картофелем по-ирландски с шоколадным коктейлем и органическим чаем.
Конор в следующий раз должен появиться в октагоне летом. Соперник пока остаётся неизвестным.