Невероятные метаморфозы Конора Макгрегора. Как он набрал 15 кг мышечной массы?

Неделю назад фанаты ММА были удивлены фото Конора. Боец UFC набрал 15 кг мышечной массы и весит 86,2 кг, выступая в категории до 70 кг. Тренер ирландца Алехандро Селдран рассказал, как это удалось.