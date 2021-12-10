Тайсону Фьюри назначили бой с Диллианом Уайтом

Британский боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри, владеющий титулом WBC, в ближайшем бою должен провести защиту с обязательным претендентом Диллианом Уайтом. Так постановил Всемирный боксёрский совет (WBC).

Команды Фьюри и Уайта должны провести переговоры и договориться о бое в течение 30 дней. В ином случае состоятся промоутерские торги.

Это означает, что ожидаемый бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком в ближайшее время не состоится.

Промоутер Фьюри: бой с Уайтом – худший сценарий. Тайсон хочет Усика

Фрэнк Уоррен сообщил, что Фьюри хотел бы подраться с украинским боксёром, а встречу с Уайтом считает худшим сценарием. При этом Тайсон готов подраться с Диллианом, если нет другого выхода.

Промоутер Усика: Александр не надеялся на бой с Фьюри, готовится к Энтони Джошуа

«Бой против Джошуа будет следующим для Усика. Таков план. Были какие-то разговоры о бое с Фьюри, но базовый вариант — это реванш. Усик не надеялся сейчас драться с Фьюри», — сказал Александр Красюк.

В СМИ появились слухи, что Джошуа может отказаться от реванша и даст Усику шанс подраться с Фьюри, но этот сценарий сейчас выглядит нереализуемым.

Глава компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы Фьюри, надеется, что в сентябре 2022 года у него получится организовать бой Тайсона против Усика.

Для встречи Фьюри и Усика должен реализоваться простой сценарий: Тайсон побеждает Уайта, Александр — Джошуа.

Ожидается, что Усик и Фьюри выйдут в ринг следующей весной.

А затем, если победят своих соперников, начнут изнурительную подготовку к объединительному бою.