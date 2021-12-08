В 2021 году Конор стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира согласно рейтингу Forbes.
Макгрегор заработал $ 180 млн, бóльшую часть из которых ($ 150 млн) получил за продажу контрольного пакета в своём бренде виски Proper No. Twelve.
Сайт money.co.uk подсчитал средний заработок бойца UFC за определённый промежуток времени. Конор получает 490 000 долларов в день, 342 доллара в минуту и 5,7 доллара в секунду.
В рублях цифры впечатляют: 36,1 млн рублей в день, 25 000 рублей в минуту и 420 рублей в секунду.
Доход Конора позволяет ему покупать дом в Великобритании каждые 14 часов (857 минут).
В США ещё чаще. Магрегор может приобретать недвижимость за океаном каждые 8 часов (514 минут) на основе средней рыночной стоимости в 244 552 доллара.
Конору потребуется всего 14 дней, чтобы обзавестись домом в каждой стране Европы.
Обзавестись недвижимостью во всем мире — всего 36 дней (для 105 стран, включённых в исследование).
Для контраста: «среднему» рабочему на планете требуется от 20 до 25 лет, чтобы стать владельцем собственного места жительства.
Конору просто нет равных, когда дело доходит до заработка денег.