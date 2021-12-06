Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор завершает восстановление после перелома лодыжки, полученного в бою с Дастином Порье в июле.
Макрегор опубликовал несколько фото, на которых показал свою текущую форму и раскрыл свой вес.
Сейчас Макгрегор весит 190 фунтов, что составляет 86,2 кг.
Стоит учитывать, что Конор выступает в лёгкой весовой категории (70 кг).
Бойца ждёт очень изнурительная весогонка перед следующим боем.
Глава UFC Дана Уайт заявил, что Макгрегор «тренировался как Рокки Бальбоа».
«190 фунтов гранита. Никаких игр, когда я вернусь», — подписал опубликованные фото Макгрегор.
Пользователи Сети обратили особое внимание на располневшее до неузнаваемости лицо Конора.
Контраст по сравнению со старыми фото действительно заметен. Например, в 2015 году Конор весил всего 65 кг.
Ожидается, что Макгрегор вернётся в октагон в апреле следующего года.