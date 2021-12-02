Боец UFC приступил к реализации нового мегапроекта «Dublin 12»: инвестиции в размере € 120 млн (10 млрд рублей) в строительство жилого комплекса в Дублине.
Макгрегор уже приобрёл огромное количество недвижимости на Дэвитт Роуд, возле Гранд-канала в Дублине, примерно за € 19 млн.
Ещё около € 100 млн в течение следующих нескольких лет будет вложено в строительство нового жилого квартала.
Команда Конора получила разрешение снести всё на купленной земле, чтобы создать огромный комплекс: 188 элитных квартир и 2 торговых центра.
Сейчас ведутся переговоры с властями по сносу заброшенного здания поблизости. Конор собирается снести не менее 300 единиц старого жилья и построить на этом месте новую недвижимость.
«Жильё и множество других объектов будут построены на этом невероятном мегапространстве рядом с главной линией метро в центре города», — сказал Конор.
«Одним из объектов будет огромный торговый центр! Рядом с Национальной детской больницей Крамлин и клиникой Святого Джеймса», — добавил ирландец.
Конор намерен построить в столице своей страны целый район, который все будут ассоциировать с его именем.
На реализацию проекта потребуется не менее 5 лет. Если всё пройдёт успешно, Конор ещё больше укрепит свой и без того высокий статус в Ирландии.