Зарплаты в UFC не такие большие, как в крупных спортивных лигах вроде НБА, НХЛ, НФЛ или МЛБ. Однако некоторые бойцы сумели прилично заработать. В том числе получая доход за пределами окгатона.
Первый небразилец, ставший чемпионом мира по джиу-джитсу. Почти половину дохода заработал вне клетки благодаря партнёрству с Reebok.
Платные трансляции боёв Брока отлично продавались. Часть дохода получил в реслинге.
Только за бой с Ником Диасом на UFC 158 получил $ 5 млн. Один из самых популярных бойцов в истории промоушена.
29 побед и 0 поражений. Легенда смешанных единоборств. Хабиб умело монетизировал своё мастерство в октагоне.
$ 22 млн заработал в клетке, остальное — за её пределами. Конор знает, как максимально выгодно использовать собственный образ.