Что делать дальше Александру Емельяненко

Переход в поп-ММА — один из оптимальных вариантов для Емельяненко после поражения от Марсио Сантоса. Можно хорошо заработать и поднять шумиху вокруг своего имени. Кто может стать соперником?

Хасбик

Будет мегапопулярное и обсуждаемое событие при всей несерьёзности боя.

Абдурозик

Если не получится договориться с Хасбиком.

Никита Джигурда

Человек, который активно зашёл в поп ММА. Готов продолжать в том же духе.

Отар Кушанашвили

Закрыл ипотеку после боя с Джигурдой. Не откажется ещё раз хорошо подзаработать.

Шура

Интересная яркая личность.

Джиган

Не составит проблем договориться.

Корней Тарасов

Емельяненко уже дрался с Артёмом Тарасовым. Бой с его братом — промежуточный вариант, если не хочется слишком глубоко погружаться в поп ММА.