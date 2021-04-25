В главном бое действующий чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усман нокаутировал Хорхе Масвидаля и защитил свой пояс.
Усман одержал 14 побед подряд в UFC. До рекорда Андерсона Силвы (16) осталось 2 виктории.
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко досрочно финишировала бразильянку Джессику Андраде, показав солидные навыки борьбы.
Чжан Вейли проиграла нокаутом американке Намаюнас и уступила ей чемпионский пояс в минимальном весе.
До боя Роуз заявляла, что будет биться с коммунизмом в лице китаянки Чжан. После поединка забрала свои слова назад.
Сама Вейли, едва держась на ногах, предъявляла судье претензии в ранней остановке.
Крис Уайдман на 17 секунде боя с Юрайей Холлом сломал себе ногу, неудачно пробив лоу-кик.
В 2013 году Андерсон Силва в схожей ситуации сломал ногу, пробив лоу-кик в бою… с Уайдеманом.
Юрайа Холл стал первым бойцом в истории UFC, который одержал победу, не нанеся по сопернику ни единого удара.
В первом раунде Энтони Смит повредил колено Джими Круту. Пострадавший готов был драться на одной ноге, но ему запретил доктор.
Это был первый турнир UFC за год, на который были допущены болельщики. Всего на VyStar Veterans Memorial Arena собралось 15 000 фанатов единоборств.