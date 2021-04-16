Немков — Дэвис 2: в главном бою вечера!

Bellator 257 пройдёт в ночь на 17 апреля в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

В ивенте примут участие 3 российских бойца: Вадим и Виктор Немковы и Гарчик Бозинян.

Боец из Туркменистана Довлетджан Ягшимурадов нам тоже не чужой. Он был чемпионом российской лиги АСА.

Довлет и Вадим стартуют в 1/4 финала Гран-при в полутяжёлом весе. Соперник Ягшимурадова — Кори Андерсон, а Немкова — Фил Дэвис.

Победитель Гран-при получит чемпионский пояс и миллион долларов призовыми.

Вадим Немков – обладатель пояса в полутяжёлом весе. На сегодня, в пяти крупнейших лигах мира, он — единственный чемпион из России.

Старший брат Вадима Виктор будет драться против шведа Карла Албректссона, который в 2016 году нанёс поражение младшему Немкову.

Братья Немковы тренируются в Fedor Team. Емельяненко готовил парней к турниру и сейчас находится с ними в США.

Немков — Дэвис — матч-реванш. Три года назад россиянин победил американца раздельным решением судей.

Немков обещает финишировать Дэвиса досрочно, «поставить в вопросе жирную точку» и доказать, что школа Емельяненко — лучшая в мире. Удачи!!!