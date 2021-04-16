Bellator 257 пройдёт в ночь на 17 апреля в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).
В ивенте примут участие 3 российских бойца: Вадим и Виктор Немковы и Гарчик Бозинян.
Боец из Туркменистана Довлетджан Ягшимурадов нам тоже не чужой. Он был чемпионом российской лиги АСА.
Довлет и Вадим стартуют в 1/4 финала Гран-при в полутяжёлом весе. Соперник Ягшимурадова — Кори Андерсон, а Немкова — Фил Дэвис.
Победитель Гран-при получит чемпионский пояс и миллион долларов призовыми.
Вадим Немков – обладатель пояса в полутяжёлом весе. На сегодня, в пяти крупнейших лигах мира, он — единственный чемпион из России.
Старший брат Вадима Виктор будет драться против шведа Карла Албректссона, который в 2016 году нанёс поражение младшему Немкову.
Братья Немковы тренируются в Fedor Team. Емельяненко готовил парней к турниру и сейчас находится с ними в США.
Немков — Дэвис — матч-реванш. Три года назад россиянин победил американца раздельным решением судей.
Немков обещает финишировать Дэвиса досрочно, «поставить в вопросе жирную точку» и доказать, что школа Емельяненко — лучшая в мире. Удачи!!!