Уайт, к слову, жуткий болтун-сказочник!

Диллиан Уайт, несмотря на тяжёлое падение и полную отключку, после боя отказывался признавать, что его нокаутировали. По его словам, он говорил рефери, что собирается встать, но тот ему не позволил.