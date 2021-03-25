Первая встреча Поветкина и Уайта прошла 22 августа в саду родового поместья британского промоутера Эдди Хирна. Александр проигрывал бой и дважды побывал в нокдауне, но в пятом раунде победил нокаутом.
Бой-реванш Александра и Диллиана состоится 27 марта. Возможно, Поветкин хотел бы драться с кем-то другим, но обязательность реванша была прописана в его контракте.
Бой пройдёт на заморской территории Великобритании — в Гибралтаре. Небольшой живописный осколок Британской империи сейчас является базой НАТО, так что Витязь забрался в самое сердце Альянса.
Гибралтар на сегодняшний день является единственной территорией на планете, где вакцинацию от коронавируса провели всему населению. Так что проводить схватку там будет безопаснее.
Учитывая это, болельщики получат возможность посетить поединок. Билеты на бой Александр Поветкин — Диллиан Уайт были распроданы буквально за 5 минут.
Диллиан Уайт, несмотря на тяжёлое падение и полную отключку, после боя отказывался признавать, что его нокаутировали. По его словам, он говорил рефери, что собирается встать, но тот ему не позволил.
Реванш Поветкина и Уайта переносился несколько раз, сначала этому помешала травма Поветкина, затем Александр заболел коронавирусом, а после коррективы внесла эпидемиологическая обстановка в Европе.
Диллиан Уайт несколько раз заявлял, что не верит в коронавирус Поветкина. Британец убеждён, что возрастной россиянин хотел получить больше времени на подготовку к повторной схватке.
В преддверии поединка букмекеры снова считают Уайта явным фаворитом. Коэффициент на его победу варьируется в пределах 1,25-1,3, в то время как на Поветкина дают цифры в районе 4,0.