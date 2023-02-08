Сможет ли кто-то навязать борьбу Йоханнесу Бё?
В Оберхофе стартует чемпионат мира по биатлону — 2023. Даже без участия России на турнире хватает претендентов на медали из других стран. И это не только Йоханнес Бё.
Главной звездой ЧМ должен стать Йоханнес Бё. Норвежец проводит фантастический сезон на Кубке мира. У него 11 побед и 13 медалей в 14 личных гонках! На ЧМ от Бё ждут нового рекорда по числу побед.
Ещё один фаворит — Стурла Легрейд. В нынешнем сезоне на КМ норвежец выиграл 11 медалей в 14 личных гонках и ни разу не опускался ниже шестого места.
Побороться за медали может и Ветле Шоста Кристиансен. В этом году он выиграл три серебра и четырежды оказался в топ-6. Тем не менее в общем зачёте норвежец идёт на третьем месте.
В нынешнем сезоне Эмильен Жаклен выступает не слишком стабильно. Он выиграл пока лишь три личных медали. Несмотря на это, француза считают одним из основных претендентов на медали.
Кентен Фийон Майе более стабилен, чем Жаклен. В его копилке лишь одно серебро, но по результатам он ни разу не выпадал из 20 сильнейших. Француз — опытный боец и может побороться за медали ЧМ.
Мартин Понсилуома неплохо показывал себя в течение сезона, но заявку на ЧМ сделал на этапе КМ в Антхольце. Там швед выиграл две медали. Вероятно, Мартин проявит себя и на турнире в Оберхофе.
Олимпийский чемпион из Швеции проводит не самый удачный сезон: в личных гонках у него нет ни одной награды. Но всем известно, что Себастиан умеет хорошо готовиться к главным стартам.
Многие делают ставку и на хозяина ЧМ Бенедикта Долля. Пускай у немца всего одна медаль в этом сезоне, он показывает хорошие результаты в топ-10. Как известно, дома и стены помогают.
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