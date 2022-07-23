Когда-то образцом были Лив-Грете Шелбрейд и Рафаэль Пуаре, а сейчас это Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален.
Биатлонисты вместе уже два года и этим летом обручились. Друг для друга они не только опора и поддержка, но ещё и спарринг-партнёры.
Для обоих биатлонистов этот брак стал не первым. Пара воспитывает троих детей – сына Максима Максима, сына Альбины Леонида, а также общую дочь Анастасию.
Симон и Франциска вместе уже несколько лет и продолжили встречаться даже после завершения карьеры партнёра. До Пройс Шемпп встречался с другой немецкой биатлонисткой – Мириам Гёсснер.
О своих отношениях Дарья и Уле-Эйнар рассказали публике в 2016 году: тогда они готовились стать родителями. Сейчас звёзды биатлона воспитывают дочь Ксению.
Биатлонисты поженились весной 2021 года. После этого Евгения начала выступать под фамилией мужа – Буртасова.
В 2019 году Никита Поршнев и Анастасия Морозова поженились, супруга взяла фамилию мужа. В 2022-м пара объявила, что ждёт первенца.
Раньше Эберг-старшая встречалась с Йеспером Нелином, но затем сердце выбрало другого биатлониста сборной Швеции. Нелин же начал встречаться с бывшей девушкой Понсилуомы – биатлонисткой Фанни Юханссон.
Завершив карьеру, Андреа перебралась к Тиму в США, в 2014 году пара поженилась. Сейчас Хенкель работает персональным тренером.
Эта прекрасная пара просуществовала больше 13 лет: красивая история любви, трое детей и, увы, развод.
В 2019 году лидер сборной России женился на биатлонистке из Украины, в том же году в их семье появилась дочь. Семья – главная поддержка и опора Александра.
Ранее эти биатлонисты выступали за Россию, но затем поменяли сборные. Впрочем, это не помешало им быть вместе и стать родителями дочки.